Ringen : KSK gewinnt auch mit zweitem Anzug hoch überlegen

Neuss Tabellenführer lässt auch gegen Köln-Mülheim nichts anbrennen.

Dabei gelangen der jungen Truppe beim deutlichen 37:10-Sieg im Duell der Erstvertretungen einige Überraschungen. So schlug Mikalai Savenka den Deutschen Jugendmeister Kiril Kildau, der zu den größten Nachwuchshoffnungen des Ringerverbands NRW zählt, mit 10:2. Auch mit dem Schultersieg nach 10:3-Führung von Mohammad Mirderikvand über den Niederländischen Meister Bredi Slinkers war so nicht zu rechnen. Doch den Neussern Trainern dürften diese unerwarteten Siege ganz genehm gewesen sein. Für die weiteren Siege der ersten Mannschaft sorgten Khizar Idigov, Ayub Musaev, Deni Nakaev, Hosein Halvai, Nikita Lejkin und Julian Lejkin. Am Samstag steht der letzte Rückrundenkampf an, bevor die Play-offs am 9. November starten. Kurz vor der heißen Phase zeigen die Neusser nochmal, dass mit ihnen auch in der Breite zu rechnen ist. Denn auch die zweite Mannschaft triumphiert klar über Mülheim. Die Reserve schlug die Domstädter klar mit 42:8.