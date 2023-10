Ringen KSK Konkordia Neuss und AC Ückerath trumpfen auf

Das hätte den vor einer Woche im Alter von 78 Jahren verstorbenen Ehrenvorsitzenden Hermann J. Kahlenberg ganz sicher sehr gefreut. Beim vom TKSV Duisdorf in der Bonner Hardtberghalle ausgerichteten Willy-Boley-Turnier stellte der mit 27 Aktiven vertretene ringerische Nachwuchs des KSK Konkordia Neuss mit 84 Punkten vor dem RV Kelmis und Thor Ringen Hennef (beide 58) nicht nur die erfolgreichste Mannschaft, sondern wusste auch in den Einzelwertungen zu überzeugen. Das gute Abschneiden verband Fatih Cinar, Vorstand Sport, auch mit einem Lob an die unter Jugendwart Tekin Güloglu geleistete Arbeit. „Denn selbstverständlich sind diese Erfolge nicht. Dafür müssen wir als Verein eine ganze Menge tun.“