2. Ringer-Bundesliga : Ein perfekter Ringer-Abend für den KSK

Ein Höhepunkt vor vollen Rängen: Der in Neuss ausgebildete U20-Weltmeister Deni Nakaev (l.) bezwingt in einem hochklassigen Duell den starken Ruhullah Gürler mit 5:1. Foto: Wolfgang Walter

Neuss Die Neusser übernehmen mit einem in der Höhe kaum für möglich gehaltenen 26:6-Sieg über den als Spitzenreiter angereisten AC Heusweiler Platz eins in Liga zwei. 500 Zuschauer in der Stadionhalle sorgen für Gänsehautatmosphäre.

Zugegeben, ganz billig war der Spaß nicht, aber dieser Kraftakt hat sich gelohnt: An einem perfekten Abend in der Stadionhalle wies der KSK Konkordia Neuss vor rund 500 faszinierten Zuschauern Spitzenreiter AC Heusweiler mit 26:6 in die Schranken und übernahm am zweiten Kampftag der Rückrunde selbst die Tabellenführung in der 2. Ringer-Bundesliga Nord.

In Sachen Aufstieg ist damit zwar noch gar nichts entschieden, aber in diesem so königlichen Augenblick wähnte sich der vom eigenen Erfolg schier überwältigte Sportliche Leiter Fatih Cinar im Paradies. Sein Resumé: „Wir wollten ein Zeichen setzen. Das ist uns gelungen – und zwar in jeder Beziehung.“ Die Inszenierung mit der Heavy-Metal-Hymne „Hells Bells“ von AC/DC vor der Präsentation der Teams in der verdunkelten Halle und der anschließenden Vorstellung der die Tribüne hinabsteigenden Ringer stimmte. Und dann erst die Kämpfe: Den ersten Gänsehautmoment bescherte dem vorwiegend jungen und gut aufgelegten Publikum Jackson Vaillant Cantero im Schwergewicht. Der – mit Unterbrechungen – seit 2001 für den KSK auf der Matte stehende Deutsch-Kubaner kündigte mit 48 Jahren (!) das Ende seiner Bundesliga-Karriere an. Gegen den 20 Jahre jüngeren Gennadij Cudinovic war er zwar chancenlos, doch erntete der Junioren-Weltmeister von 1998 auch vom für den AC Heusweiler aktiven Olympia-Achten den verdienten Applaus. An diesem so beeindruckenden Abend unterlag ansonsten nur noch ein weiterer Neusser Ringer: Samuel Bellscheidt zog in der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm nicht ganz unerwartet gegen den starken Bulgaren Stoyan Kubatov mit 1:7 den Kürzeren.

Info KSK Konkordia Neuss - AC Heusweiler 26:6 57 kg (GR): Calvin Stiller - Nico Altmeyer Schultersieg Neuss⇥4:0 130 kg (F): Jackson Vaillant Cantero - Gennadij Cudinovic 0:15⇥4:4 61 kg (F): Simone Piroddu - Louis Hoffmann Schultersieg Neuss⇥8:4 98 kg (GR): Julian Lejkin - Sebastian Janowski 5:3⇥9:4 66 kg (GR): Mairbek Salimov - Alexandru Trandafir Schultersieg Neuss⇥13:4 86 kg (F) Lom-Ali Eskijev kampfloser Sieg⇥17:4 71 kg (F): Vasile Diacon - Nico Zarcone 16:0⇥21:4 80 kg (GR): Deni Nakaev - Ruhullah Gürler 5:1⇥23:4 75 kg (GR): Samuel Bellscheidt - Stoyan Kubatov

1:7⇥23:6 75 kg (F): Magomedmurad Gadzhiev - Zielimkhan Tohuzov 11:2⇥26:6 Die weiteren Kämpfe:⇥

KV Riegelsberg - ASV Hüttigweiler⇥5:21

TV Essen-Dellwig - RV Lübtheen⇥12:20 Tabelle: 1. KSK Konkordia Neuss 8 Kämpfe, 157:80 Einzelpunkte, 14:2 Punkte; 2. AC Heusweiler 8, 135:97, 12:4; 3. RV Lübtheen 9, 184:105, 12:6: 4. RC CWS Düren-Merken 7, 112:98, 9:5; 5. ASV Hüttigweiler 8, 107:116, 6:10; 6. KV Riegelsberg 8, 76:155, 2:14; 7. TV Essen-Dellwig 8, 71:191, 1:15

Da lagen die Gastgeber allerdings bereits uneinholbar mit 23:4 vorne und hatten sich nach der 10:14-Niederlage im Hinkampf auch den direkten Vergleich gesichert. Besonders stolz war Cinar darauf, dass seine personellen Rochaden die restlos konsternierten Gäste schon auf der Waage geradezu geschockt hatten: So war Weltmeister Magomedmurad Gadzhiev im Freistil von 86 in die Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm gewechselt. Dort bezwang er Zielimkhan Tohuzov deutlich mit 11:2. Zudem hatten die auf dem falschen Fuß erwischten Saarländer die Klasse bis 86 Kilogramm unbesetzt gelassen, womit Lom-Ali Eskijev kampflos vier Punkte einstrich. Der zweite Coup: Vasile Diacon, Dritter der U23-WM (74 kg) und ursprünglich gar nicht mehr vorgesehen, durfte nach erfolgreichen Verhandlungen mit dem moldawischen Ringerverband für die Klasse bis 71 Kilogramm „abkochen“ und schlug hier den alles andere als schwachen Nico Zarcone in nur 1:29 Minute technisch überlegen mit 16:0. „Damit haben wir die komplett überrascht“, stellte Cinar grinsend fest.