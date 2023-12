Ringer-Bundesliga KSK Konkordia Neuss tritt als Außenseiter beim Meister an

Wie schon bei der deutlichen 10:23-Niederlage am vergangenen Wochenende in Köllerbach treten die Bundesliga-Ringer des KSK Konkordia Neuss am Samstag (19.30 Uhr) mit gebremstem Schaum beim Deutschen Meister ASV Mainz 88 an. Gar nicht erst im Bus sitzt der Sportliche Leiter Fatih Cinar, der sich schon seit Tagen schwer erkältet durchs miese Wetter kämpft. Seinen Part neben Trainer Oleg Dubov übernimmt in Aslan Nakaev der Vater von U20-Weltmeister Deni Nakaev. Verzichten muss der bereits fürs Play-off-Viertelfinale qualifizierte Aufsteiger in der Sporthalle am großen Sand auch auf den gesundheitlich ebenfalls angeschlagenen Ivan Seibel. Die Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm bleibt damit am Samstag unbesetzt. Dafür kehrt in 66 Kilogramm Calvin Stiller auf die Matte zurück. Das ist wichtig, denn bringt der KSK in Mainz tatsächlich nur acht Ringer auf die Waage, ist das Duell schon vor der ersten Auseinandersetzung mit 0:40 verloren. „Und das geht auf keinen Fall“, stellt Cinar klar.