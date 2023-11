Ringer-Bundesliga KSK Konkordia steht dicht vor dem Einzug in die Play-offs

Am 23. und 30. Dezember stehen die Kämpfe im Play-off-Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft auf dem Programm. Noch vor wenigen Wochen hätte das die Ringer des KSK Konkordia Neuss nicht die Bohne interessiert, „denn unser Ziel war wirklich nur der Klassenerhalt“, beteuert der 2. Vorsitzende Fatih Cinar in seiner Funktion als Sportlicher Leiter. Doch seit dem für den Aufsteiger einsatzfreien vergangenen Wochenende hat der Kraftsportklub aus der Nordstadt das Ticket für eine weitere Saison in der Bundesliga fest in der Tasche. An den drei noch ausstehenden Kampftagen kann das sieben Punkte schlechtere Schlusslicht KSV Witten nicht mehr an den Neussern vorbei.