Ringer-Bundesliga West KSK Konkordia kratzt in Mainz an dicker Überraschung

Selbst ohne Ivan Seibel (die Klasse bis 57 Kilogramm blieb somit unbesetzt), Ayub Musav (71 kg) und dem an Corona erkrankten Samuel Bellscheidt (80 kg) hielten die Gäste prächtig mit und lagen nach dem 10:3-Sieg von Aaron Bellscheidt (75 kg) über Mohammad Damankoshk vor der letzten Auseinandersetzung gleichauf (15:15). Und an einem normalen Abend hätte Vasile Diacon den in Russland geborenen Murad Kuramagomedov wahrscheinlich sogar geschlagen, war er bei den Europameisterschaften im Frühjahr als Dritter doch vier Plätze besser als der Mainzer. Doch der im zweiten Jahr für den KSK ringende Moldawier war gesundheitlich angeschlagen mit in die Gutenbergstadt gefahren und unterlag am Ende deutlich mit 2:10. Cinar blickt darum schon jetzt mit großer Vorfreude auf den letzten Heimkampf vor den Play-offs am Samstag gegen Heilbronn. „Da greifen wir noch mal volle Pulle an!“