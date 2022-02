Ringen : KSK ist auch auf großer Bühne zu Hause

In der abgelaufenen Bundesliga-Saison standen sich der für den KSK Konkordi Neuss ringende Aaron Bellscheidt (l.) und der dreimalige Weltmeister Frank Stäbler Aug‘ in Aug‘ gegenüber. Foto: Ringen NRW

Neuss Die Ringer des KSK Konkordia Neuss arbeiten weiter hart an ihrem Renommee. Mit Blick auf Olympia 2024 ist in Aaron Bellscheidt (18) ein weiteres Toptalent in den Perspektivkader aufgerückt. Und Michael Faller wurde ins Marketing-Komitee des Weltverbandes berufen.

Von Dirk Sitterle

Trotz des schmerzlichen Abstiegs aus dem Bundesliga-Oberhaus, so ganz schlecht ist es den Ringern des KSK Konkordia Neuss im (Corona-) Jahr 2021 nicht ergangen: Samuel Bellscheidt holte bei den Junioren in der Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm ebenso EM-Bronze wie der international für Belgien ringende Ayub Musaev (61 kg). Der Ungar Darius Vittek (130 kg) kehrte von EM & WM in der Altersklasse U23 mit zwei dritten Plätzen zurück.

Im griechisch-römischen Stil ist der am Nordbad unter der Regie von Oleg Dubov ausgebildete Nachwuchs national sogar das Maß der Dinge, dokumentiert durch zahlreiche Podestplätze bei Deutschen Meisterschaften sowie die Aufnahme von Samuel Bellscheidt (Perspektivkader), Deni Nakaev, Kirill Kildau, Adam Bachor (alle Nachwuchskader 1) und Albert Nakaev (Nachwuchskader 2) in die jeweiligen Bundeskader. Noch ganz frisch ist der Aufstieg von Aaron Bellscheidt vom höchsten National- in den Perspektivkader. Verdienter Lohn für eine prächtige Saison: Der 18-Jährige sicherte sich bei den Junioren den DM-Titel in der Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm, schloss die WM auf Platz fünf ab (bis 67 kg) und belegte Rang zwei beim hochklassig besetzten Turnier im kroatischen Porec.

Info Die Höhepunkte im Turnierkalender 2022 7. bis 13. März U23-Europameisterschaften in Plovdiv/Bulgarien 6. bis 8. Mai Deutsche Meisterschaften der Junioren in der Stilart Griechisch-Römisch in Neuss 27. Juni bis 3. Juli U20-Europameisterschaft in Rom 15. bis 21. August U20-Weltmeisterschaft in Sofia/Bulgarien 17. bis 23. Oktober U23-Weltmeisterschaft in Pontevedra/Spanien

Erfolge, die ohne „die Förderer und Unterstützer des KSK sowie die Stadt Neuss und den Rhein-Kreis“ nicht möglich wären, betont der im Vereinsvorstand fürs Marketing zuständige Enrico Noack. „Nur so können unsere jungen Spitzenringer an Trainingsmaßnahmen und Speziallehrgängen im In- und Ausland teilnehmen.“ Erst am vergangenen Wochenende ging der A-Jugendliche Andrej Malchun beim DRB-Sichtungsturnier am Olympiastützpunkt in Heidelberg an den Start und schaffte es in der Gewichtsklasse bis 92 Kilogramm auf den dritten Platz. Zuvor hatte Samuel Bellscheidt im russischen Novgorod an einem Trainingslager mit Junioren-Weltmeister Evgenii Baidusov teilgenommen und Deni Nakaev trainierte in Burghausen mit U23-Welt- und Europameister Idris Ibaev.

Sitzt nun im Marketing-Komitee des Weltverbandes: Michael Faller. Foto: Ludger Baten

Um seine überragenden Talente in Neuss halten zu können, braucht der KSK die Bundesliga. Darum könne das Ziel nur Wiederaufstieg heißen, stellt Noack stellvertretend für alle Funktionsträger und die Mannschaft klar. Das Grundgerüst steht mit Samuel und Aaron Bellscheidt, Deni Nakaev sowie Ayub Musaev schon. Auch der frischgebackene Weißrussische Meister Adlan Tasuev sowie der Italiener Simone Piroddu, Lom-Ali Eskiev, die Brüder Arslambek und Mairbek Salimov, Timo Schaffrinna, Adam Bachor und Julian Lejkin bleiben. Noack: „Aktuell suchen wird im Freistil noch nach Verstärkungen in den Gewichtsklassen bis 57, 61, 75 und 80 Kilogramm.“

Mächtig stolz ist der Kraftsportklub von 1924 auf die Berufung von Michael Faller ins zehnköpfige Marketing-Komitee des Ringer-Weltverbandes United World Wrestling (UWW). Der 56 Jahre alte Neusser, 2017 im Rahmen der Weltmeisterschaften in Paris mit der „Goldenen Pfeife“ Empfänger der höchsten Auszeichnung im Kampfrichterwesen, hatte auch nach Abschluss seiner 2016 von der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gekrönten Karriere weiter eifrig an seinem Sport-Netzwerk gearbeitet. Für das Ehrenamt vom Deutschen Ringerbund vorgeschlagen, fand der Finanzdirektor eines mittelständischen Stahlunternehmens mit Sitz in Düsseldorf darum auch auf internationaler Bühne Unterstützer. Im Team der vom Brasilianer Pedro Gama Filho angeführten Kommission für Marketing & Sponsoring ist er der einzige Deutsche unter Kollegen aus Nord- und Südamerika, Afrika und Asien. Überhaupt ist Deutschland in den unterschiedlichen Komitees des UWW mit seinen ihm angeschlossenen 186 nationalen Verbänden nur noch mit zwei weiteren Funktionären vertreten: Karl-Martin Dittmann, seit Ende Juni Präsident des Europäischen Ringerverbandes (UWW Europe), und Antonio Silvestri aus Murr, Kampfrichter-Chef des Ringer-Weltverbandes.