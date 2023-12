Deutsche Meisterschaft im Ringen Im Viertelfinale ist der KSK Konkordia nur Außenseiter

Also treten die Gäste nach starken Auftritten in der mit 14:10-Punkten auf dem überragenden vierten Platz abgeschlossenen Bundesliga West am Samstagabend (19.30 Uhr) voller Zuversicht in der Püttlinger Kyllberghalle an. Und das mit bestmöglicher Mannschaft, was zu diesem späten Zeitpunkt im Jahr für alle Vereine stets eine echte Herausforderung darstellt – vor allem wegen der anstehenden Olympia-Qualifikationsturniere für Paris 2024. Die „European Qualifiers“ im griechisch-römischen und im freien Stil findet vom 4. bis 7. April in Baku (Aserbaidschan) statt. Das Welt-Olympia-Qualifikationsturnier in Istanbul, wo die letzten 54 Plätze vergeben werden, steht dann vom 9. bis 12. Mai auf dem Programm.