Ringen : Furioser KSK kratzt an der Sensation

Neuss Neusser Bundesliga-Ringer geben sich dem Topfavoriten ASV Mainz erst im letzten Kampf geschlagen.

Viel fehlte nicht und der KSK Konkordia Neuss hätte dem vor allem in der Höhe überraschenden Auftaktsieg über die Wrestling Tigers Rhein/Nahe (22:7) ein Wunder angefügt. Beim turmhoch favorisierten dreimaligen Meister ASV Mainz 88 lag der nach acht Jahren in die Ringer-Bundesliga zurückgekehrte Kraftsportklub vor dem letzten der insgesamt zehn Kämpfe gleichauf (14:14). Dass in der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm in Samuel Bellscheidt dann ausgerechnet die große Olympia-Hoffnung für Paris 2024 patzte, nahm dem KSK-Ehrenvorsitzenden Hermann J. Kahlenberg nichts von seiner Euphorie. Sein Urteil: „Auch so war das für mich eine Sensation!“