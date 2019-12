Ringen : KSK Konkordia Neuss passt selbst der zweite Anzug fast perfekt

Neuss Tabellenführer schlägt den AC Köln-Mülheim mit 33:10.

Dabei konnten die Trainer Oleg Dubov und Erich Marjalke nicht einmal auf ihr bestes Personal zurückgreifen. Die für den Kampf vorgesehenen Samuel Bellscheidt und Lom-ali Eskijev mussten gesundheitsbedingt pausieren. Sicher eine Vorsichtsmaßnahme, da die entscheidenden Wochen erst noch auf die Konkordia warten. Stattdessen schickte das Trainerduo erneut eine junge, hochmotivierte Mannschaft auf die Matte. Sechs Jugendliche konnten in Mülheim ihr Können unter Beweis stellen. Die Siege für die ausgedünnte Neusser Staffel holten: Ilja Chupanov (vier Punkte), Aaron Bellscheidt (2), Ayub Musaev (2), Deni Nakaev (5), Anas (El Yaagoubi (5), Adam Bachor (5), Mikalai Savenka (5) und Julian Lejkin (5). Mit dem Sieg im Rücken kann der Sportliche Leiter Fatih Cinar den Fokus jetzt voll auf den kommenden Kampftag gegen Simson Landgraaf am Samstag (14. Dezember) und das Finale um den NRW-Titel (Samstag, 21. Dezember) in Duisdorf gegen Witten oder Essen-Dellwig legen. Wer der Herausforderer der Neusser beim „Final Six“ in Duisburg im Kampf um den Einzug in die 1. Bundesliga sein wird, entscheidet sich erst am letzten Kampftag der Oberliga-Saison. Da trifft der TV Essen-Dellwig auf den aktuellen Zweiten KSV Witten und kann mit einem Sieg noch vorbeiziehen. Es beginnt endgültig die heiße Phase der Saison. Die Ringer der KSK sind bestens gewappnet.