U23-EM im Ringen Bronze für Deni Nakaev und Mairbek Salimov aus Neuss

Was wäre gewesen, wenn Deni Nakaev im Halbfinale der U23-Europameisterschaften in Bukarest nicht auf seinen Angstgegner Alexandrin Gutu aus Moldawien getroffen wäre ..? Womöglich wäre für den U20-Weltmeister des KSK Konkordia Neuss dann sogar noch mehr drin gewesen als Platz drei. Denn während sich Gutu, der in der Bundesliga für den SC Siegfried Kleinostheim auf die Matte steigt, im Finale gegen Khasay Hasanli (Aserbaidschan) mit einem 6:3-Sieg auch den Titel in der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm holte, fertigte Nakaev im Kampf um Bronze Khvicha Ananidze mit 9:1 ab. Der mit seinen 22 Jahren wesenlich erfahrenere Georgier – schon 2018 Fünfter der Kadetten-WM – , lag zur Pause zwar mit 1:0 vorne, hatte in den zweiten drei Minuten aber keine Chance mehr gegen den selbstbewusst auftrumpfenden Neusser. „Eine starke Leistung“, sagte KSK-Ehrenvorsitzender Hermann J. Kahlenberg, „denn auf diesem Niveau wird dir nichts geschenkt.“