Deutsche Meisterschaft im Ringen Am Happy End arbeitet der KSK Konkordia noch

Auch als Signal an die ungeniert um die Neusser Kronjuwelen buhlende und zahlungskräftigere Konkurrenz verstand der Aufsteiger darum die unmittelbar vor der ersten Auseinandersetzung am Samstagabend öffentlich in Szene gesetzten Vertragsverlängerungen mit fünf seiner Ringer: Der mit gerade mal 15 Jahren schon erstaunlich weite Ivan Seibel (zwei Siege und vier Niederlagen in dieser Saison) unterschrieb ebenso wie Emre Sahin (8:3), Vasile Diacon (10:2), Maximilian Otto (3:9) und Adlan Tasuev (8:4) für ein weiteres Jahr.