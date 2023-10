Ringer-Bundesliga Der KSK steht vor seiner größten Prüfung

Unter welchen Voraussetzungen er sich die weitere Arbeit für den Verein, der im kommenden Jahr 100 Jahre alt wird, vorstellen kann, will Ismet Cetin am 5. November in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung erklären. Schon im Vorfeld wirbt Fatih Cinar, der mit den Bundesliga-Ringern des KSK in seiner Funktion als Sportlicher Leiter in der Gruppe West sogar an den Play-offs um die Deutsche Meisterschaft kratzt: „Wir brauchen jede Unterstützung.“