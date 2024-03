Auf dem langen Weg nach Paris Deni Nakaev kämpft in Baku ums Olympia-Ticket

Zwar orientiert sich grundsätzlich auch Nakaev an den religiösen Gesetzen des Islams, „doch ich bin da nicht so strikt“, sagt er. „Ich würde die Religion nie dem Sport vorziehen.“ Der Ringer des Bundesligisten KSK Konkordia Neuss hatte in Dänemark Rang fünf belegt und dabei in Roland Schwarz, der am Ende auf Platz sieben kam, einen weiteren Konkurrenten mit 3:2 bezwungen. Der ebenfalls schon seit Jahren für den KSK ringende Samuel Bellscheidt landete auf Platz neun. Er ist dabei, wenn sich Nakaev vom 19. bis 27. März mit dem deutschen Team in Baku auf das Qualifikationsturnier vorbereitet, soll sich fit machen für einen möglichen Start bei den U23-Weltmeisterschaften in der albanischen Hauptstadt Tirana.