Ringen Deni Nakaev vom KSK für die EM in Rumänien nominiert

Michael Carl, Bundestrainer der deutschen Ringer in der Stilart griechisch-römisch, hat sein Team für die Europameisterschaften vom 12. bis 18. Februar in Rumänien nominiert. Mit dabei ist in Bukarest Deni Nakaev vom KSK Konkordia Neuss. Der 21-Jährige geht diesmal allerdings in der Gewichtsklasse bis 82 Kilogramm auf die Matte. Die ist im klassischen Stil im Gegensatz zur Kategorie bis 77 Kilogramm, für die sein direkter Rivale Idris Ibaev (Burghausen) nominiert wurde, nicht olympisch. Was das im Hinblick auf den für Deutschland noch zu erringenden Startplatz bei den Sommerspielen in Paris bedeutet, ist freilich offen. Erst vor zweieinhalb Wochen hatte der Neusser mit Platz drei bei den „Zagreb Open“ in Kroatien seine gute Verfassung unter Beweis bestellt.