Ringen : Corona beschert KSK Platz im Viertelfinale

Im ersten Kampf des KSK Konkordia am 3. Oktober hatte der Neusser Adlan Tasuev (r.) Stefan Kehrer von den Wrestling Tigers Rhein/Nahe bezwungen. Foto: Georg Salzburg (salz)

Neuss Weil auch der SV Nackenheim sein Team aus der Ringer-Bundesliga zurückzieht, bleiben im Nordwesten nur noch Mainz und Neuss übrig. Dadurch hat sich schon vorzeitig ein Traum der Neusser erfüllt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Da soll noch mal einer sagen, Corona hätte nur Schlechtes zu bieten. Ganz im Gegenteil: In seiner ersten Saison nach der Rückkehr in die Ringer-Bundesliga steht der KSK Konkordia Neuss schon jetzt im Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft. „Das war unser Traum“, sagt der Sportliche Leiter Fatih Cinar.

Aber so richtig glücklich ist auch in der Neusser Nordstadt natürlich niemand. Denn die Lage ist düster. Vor der Pandemie haben in den drei Bundesliga-Gruppen bereits sechs Vereine kapituliert. Am größten ist der Exodus im Nordwesten: Der KSV Witten hatte seine Mannschaft schon vor dem ersten Kampf zurückgezogen. Ihm folgten Anfang der Woche nach nur zwei Einsätzen die Wrestling Tigers Rhein/Nahe. Auslöser waren die verschärften Corona-Vorschriften im Kreis Bad Kreuznach. Im Innenbereich der Halle dürfen sich danach nur noch höchstens zehn Personen aufhalten. Entscheidend ist zudem die Hallengröße: Pro Person müssen mindestens 20 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Bettina Dickes, Landrätin des Landkreises Bad Kreuznach, verbot im Namen der eingesetzten Task Force mit Hinweis auf Vorgaben der Landesregierung ausdrücklich Wettkämpfe im Ringen, Rugby und American Football. Auch Training mit Kontakt ist nicht mehr erlaubt. Die Wrestling Tigers hätten sich auf die Ausnahmegenehmigung für Profimannschaften berufen können, doch letztlich gaben wohl auch finanzielle Gründe den Ausschlag für die Abmeldung.

Info Gruppe Nordwest auf zwei Klubs geschrumpft Gruppe Nordwest Noch dabei: KSK Konkordia Neuss, ASV Mainz 88; zurückgezogen: SV Alemannia Nackenheim, KSV Witten, Wrestlings Tigers Rhein/Nahe Gruppe Südwest Noch dabei: KSV Köllerbach, ASV Urloffen, RKG Freiburg; zurückgezogen: ASV Hüttigweiler, RV Riegelsberg Gruppe Südost Noch dabei: SV Wacker Burghausen, ASV Schorndorf, SC Siegfried Kleinostheim, SV Johannis Nürnberg, KSC Hösbach; zurückgezogen: AVG Markneukirchen

Am Dienstagabend, 23 Uhr, informierte schließlich auch der SV Alemannia Nackenheim den Deutschen Ringer-Bund von seinem Ausstieg. Der Verein aus dem Landkreis Mainz-Bingen hätte eigentlich am Samstag Gastgeber des KSK Konkordia Neuss sein sollen. Wegen der aus ihrer Sicht ungeklärten Infektions-Situation in Mainz und Neuss (positiver Corona-Test) hatte die Alemannia darauf gedrungen, die anstehenden Kämpfe gegen diese beiden Mitbewerber zu verschieben. Dem war Florian Geiger, kommissarischer DRB-Vizepräsident Bundesliga, allerdings nicht nachgekommen, da es dort „keinerlei erhöhte Gefahren, welche über das natürlich bestehende allgemeine Lebensrisiko hinausgehen“, gegeben habe. Nackenheim trat daraufhin am Samstag zum Duell mit Mainz nicht an. Folglich wertete der DRB den Kampf mit 40:0 für die Gastgeber. Parallel dazu liefen die „Verhandlungen“ mit den Neussern über eine Verlegung. Eine für Fatih Cinar recht nervige Angelegenheit: „Die haben über zwei Wochen einen ziemlichen Tanz aufgeführt. Ich habe mit dem Sportlichen Leiter gesprochen, mit dem Trainer, dem Vorsitzenden – und dann ab Montag plötzlich gar nichts mehr gehört.“ Schließlich schaltete sich der DRB ein. Florian Geiger forderte Nackenheim auf, sich bis Mittwochabend zu erklären. Dann kam der Ausstieg.