Bundesliga : Neusser Ringer stellen variablen Kader zusammen

Neuss Der Wiederaufsteiger geht mit 23 Ringern in seine erste Bundesliga-Saison seit acht Jahren.

(sit) Ein Überblick über die Bundesliga-Saison 2020/2021: Ab dem 3. Oktober ermitteln 17 Mannschaften in drei Vorrundengruppen zunächst die Teilnehmer an der Endrunde. Die soll ab dem 2. Januar 2021 mit den Viertelfinal-Kämpfen beginnen. Das Finale der beiden besten Teams ist für den 31. Januar und 6. Februar 2021 geplant. Titelverteidiger ist der SV Wacker Burghausen, zuletzt dreimal in Serie erfolgreich. Diese Vereine sind dabei:



Staffel Südost

AV Germania Markneukirchen

SV Wacker Burghausen (Titelverteidiger)

SV Johannis Nürnberg

ASV Schorndorf

SC Siegfried Kleinostheim

KSC Hösbach



Staffel Südwest

RKG Freiburg

ASV Urloffen

KV 03 Riegelsberg

KSV Köllerbach

ASV Hüttigweiler

RKG Reilingen-Hockenheim



Staffel Nordwest

KSV Witten 07

KSK Konkordia Neuss

SV Alemania Nackenheim

Wrestling Tigers Untere Nahe

ASV Mainz 88



Der Kader der Neusser Trainer Oleg Dubov und Erich Marjalke besteht aus 23 Ringern. Recht viel, sagt auch KSK-Ehrenvorsitzender Hermann J. Kahlenberg. Er fügt jedoch erklärend hinzu: „Wir müssen variabel sein. Wer weiß schon, was in Corona-Zeiten alles passiert ...“ Das Aufgebot für die Saison 2020/2021:



57 kg: Timo Schaffrina

57/61 kg: Vladimir Tumparov, Ahmed Aruhanov

61 kg: Albert Nakaev

66 kg: Ayub Musaev, Iwan Tagner, George Ramm

66/71 kg: Aaron Bellscheidt

75 kg: Samuel Bellscheidt, Lom-Ali Eskiev, Kirill Surikov, Deni Nakaev

80 kg: Adam Bachor, Imran Daubekov, Mikalai Savenka

86 kg: Nikita Lejkin, Fatih Cinar, Kiril Kildau

98 kg: Zviadi Metreveli, Julian Lejkin, Dennis Briske

130 kg: Adlan Tasuev, Dariusz Vitek.