Ringen Anfängerturnier des AC Ückerath macht gute Laune

Vor dem Landesliga-Heimkampf des Mixed-Teams vom AC Ückerath gegen Hohenlimburg nahmen zahlreiche Kinder an einem offenen Training teil, zudem kamen die vielen Trainingsgruppen des ACÜ zusammen. Während des Turniers stand der Nachwuchs Schlange am Autogrammstand, an dem U17-Weltmeisterin Lotta Englich (KSV Witten) und U20-Weltmeister Deni Nakaev (Konkordia Neuss) vom Bundesstützpunkt Dormagen fleißig ihre Autogrammkarten unterschrieben und ihre Medaillen präsentierten. Zenk: „Klar, dass auch die jungen Sportlerinnen und Sportler sich mal Gold und Silber umhängen wollten – oder sogar den Gürtel anzogen, der ansonsten nur dem Weltmeister zusteht.“