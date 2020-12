2. Handball-Bundesliga : Der TSV gibt wieder die richtige Antwort

Dormagens Alexander Senden, hier in der Mitte gegen Sven Wesseling (links) und Frederic Stüber, nutzte seine Chance im Auswärtsspiel gegen Emsdetten. Foto: Marco Steinbrenner

Dormagen Nach Rückschlägen haben Dormagens Zweitliga-Handballer im bisherigen Saisonverlauf immer eine passende Reaktion gezeigt. Am Freitagabend gelang ihnen ein 28:22-Sieg beim TV Emsdetten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Auch wenn das das Endergebnis dafür spricht, dass der TSV Bayer Dormagen seine Auswärtspartie beim TV Emsdetten locker gewonnen hat, so sah das auf der Platte anders aus. Die Gäste mussten hart dafür arbeiten, um gegen eine Mannschaft im Abstiegsstrudel als Sieger vom Feld zu gehen. Als Symbol dafür kann Ian Hüter gesehen werden, denn dem TSV-Spielmacher platzte kurz vor Ende der ersten Hälfte laut seinem Trainer Dusko Bilanovic „bei einer unfairen Aktion“ eine Lippe auf. Und weil sich vor Ort niemand fand, der die stark blutende Wunde nähen konnte, packte sich Handball-Geschäftsführer Björn Barthel den 23-Jährigen und fuhr mit ihm in die Uni-Klinik nach Düsseldorf.

„Das war sehr ärgerlich, weil Ian sicher hätte weiterspielen können, wenn die Wunde in der Halle hätte versorgt werden können“, meinte Dusko Bilanovic. So aber fehlte der Kopf der Mannschaft, was sicher auch seinen Anteil daran hatte, dass die Dormagener nach der Pause lange brauchten, um wieder ihren Rhythmus zu finden. Weil sich aber auch die Gastgeber viele Fehler leisteten, passierte nicht viel. Nach seiner 12:11-Pausenführung brauchte der TSV bis 35. Minute, ehe er durch Jakub Sterba mal wieder traf, Emsdetten konnte erst in der 38. Minute das erste Tor der zweiten Hälfte zum 12:13 erzielen.

Info TV Emsdetten - Bayer Dormagen 22:28 (11:12) Emsdetten: Madert, Paske (ab 47.); Kress (1), Terhaer (1), Nowatzki, Schliedermann (1), Wasielewski (2), Urban (4), Damm (2), Holzner (1), Weßeling (8), Stüber (2), Mojzis. Dormagen: Juzbasic; Reuland (6), Seesing (1), Senden (5), Meuser (4), Juric (1), Richter (3/2), I. Hüter (3), P. Hüter (3), Sterba (2), Grbavac

Schiedsrichter: Fratczak / Ribeiro. Zeitstrafen: 12:6 Minuten Siebenmeter: 0/2:2/5 (Juzbasic hält gegen Holzner und Urban - Reuland scheitert an Madert, Paske hält gegen Richter, der zudem an die Latte wirft).

In der Folge fand sich aber Benjamin Richter auf der Position von Ian Hüter immer besser zurecht. Gestützt von einer starken Abwehr vor einem erneut klasse haltenden Martin Juzbasic (14 Paraden) zeigten die Dormagener große mannschaftliche Geschlossenheit und konnten sich, auch wenn offensiv nicht alles nach Wunsch lief, nach und nach absetzen. Dabei spielte Sommer-Zugang Alexander Senden eine wichtige Rolle. Der Mann, der vom Drittligisten Leichlinger TV an den Höhenberg gewechselt war, hatte in der Startformation dieses Mal den Vorzug vor dem formschwachen Ante Grbavac bekommen. Nachdem der 25-Jährige vor der Pause schon in der Abwehr überzeugt hatte, erzielte er in der zweiten Hälfte vier seiner insgesamt fünf Tore. „Alex hat seine Chance gut genutzt. Er entwickelt sich gut, das macht richtig Spaß“, meinte Dusko Bilanovic, der einst selbst vier Jahre für Emsdetten auf der Platte stand.