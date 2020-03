Kegeln : Neusser Kegler richten die Rheinlandmeisterschaft aus

Neuss (-vk) Der Verein Neusser Kegler feiert in diesem Jahr sein einhundertjähriges Bestehen – und darf aus diesem Grund nach den Titelkämpfen auf Bezirksebene auch die Rheinlandmeisterschaften in der Kegelsporthalle an der Jahnstraße ausrichten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vorgesehen sind dafür die drei aufeinander folgenden letzten März-Wochenenden.

Den Auftakt machen am Sonntag (15. März) zwischen 9 und 19 Uhr die Mannschaftswettbewerbe der Damen, Herren A, Herren B sowie die Einzelwettbewerbe der Damen C und der weiblichen U24. Weiter geht es eine Woche später (21./22. März) mit den Einzelwettbewerben der Damen und Herren in den verschiedenen Alterskategorien. Gleichzeitig werden die Finalkämpfe in den Mannschaftswettbewerben der Damen und Herren ausgespielt.