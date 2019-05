Sommerbiathlon : Sommerbiathleten des SSV Reuschenberg trumpfen auf

Neuss Die Reuschenberger Sommerbiathleten haben auch bei der fünften Etappe im Rheinlandcup des Rheinischen Schützenbundes in Raubach abgeräumt.

In der Schülerklasse konnte Pascal Heine mit zwei Fehlern seine Klasse gewinnen. Mit dem Lasergewehr waren auch die jüngsten Teilnehmer erfolgreich. Hannah Siegberg konnte mit drei Fehlern einen sehr guten zweiten Platz erlaufen. Finn-Lukas Schmidt wurde mit drei Fehlern Vierter. Juniorin Marie Glombitza (3 Fehler) gewann wieder ihre Klasse und sicherte sich damit vorzeitig den Rheinlandcup in Ihrer Wertung. Katrin Taupitz wurde in der Damenklasse bei drei Fehlern wieder starke Zweite. Diesen Platz hat sie nun auch in der Gesamtwertung inne. In der Herrenklasse I gelang Melvin Spicker trotz sechs Schießfehlern als Dritter der Sprung aufs Treppchen. Tobias Urbach holte Platz sieben. Diesen siebten Platz teilen sich beide auch in der Gesamtwertung. In der Herrenklasse II konnten die Reuschenberger einen Doppelsieg durch Manuel Honig (3 Fehler) und Andreas Heine (2 Fehler) feiern.