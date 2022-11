Basketball 2. Bundesliga : Tigers müssen eine Entscheidung treffen 

Neuss Spielt der Basketball-Zweitligist TG Neuss im Derby gegen Opladen mit großer Rotation und setzt dabei auch auf seine noch nicht ganz fitten Spielerinnen oder begegnet er den Personalsorgen mit kleiner, aber schlagkräftiger Aufstellung?

Die Woche hatte für den Basketball-Zweitligsten TG Neuss Tigers so verheißungsvoll begonnen: In Ricarda Schott, Priscilla Waterloh und Ana Behnke meldeten sich drei am Tag zuvor beim Match in Grünberg noch schmerzlich vermisste Spielerinnen zurück, ja sogar die seit der Partie gegen Bochum am Fuß verletzte Regisseurin Brooklynn McAlear-Fanus mischte nach intensiver physiotherapeutischer Reha-Arbeit in ihre Laufeinheiten schon wieder leichtes Balltraining. Auch die Leistungen der frisch ins Team integrierten Linda Brückner (19 Punkte) und Marija Ilic (15 Jahre) in Grünberg sorgten für gute Stimmung. Und die immens wertvolle Inga Krings hatte in ihrem zweiten Einsatz nach monatelanger Zwangspause immerhin mal wieder mehr als 18 Minuten auf dem Feld gestanden.