Sommerbiathlon : Rheinischer Schützenbund ehrt SSV Neuss-Reuschenberg

Neuss Für die Neusser reichte es bei der Ehrung im Rahmen der Jugend-Delegiertenversammlung hinter den SpSch AvL Hamminkeln zum zweiten Platz.

Bei der Jugenddelegiertenversammlung des Rheinischen Schützenbundes in Hennef wurde coronabedingt mit einiger Verspätung der Jugendförderpreis 2019 verliehen. Dabei stehen die Faktoren Organisation im Verein, sportlicher Erfolg sowie Freizeit im Vordergrund. Im Rheinischen Schützenbund sind mehr als 900 Vereine organisiert.

Landesjugendleiter Stephan Oesterbeck rief in Hennef nach und nach alle Platzierten auf. Zum Schluss blieben drei Vereine übrig, darunter der SSV Neuss-Reuschenberg. Für die Neusser reichte es hinter den SpSch AvL Hamminkeln zum zweiten Platz. Mit der Urkunde erhielt Sportwart Tobias Urbach einen Umschlag mit Bargeld für die Jugendkasse. Des Weiteren wurde der SSV für seine Sportaktion im Jahr 2020, einen virtuellen Klo-Rollen-Socken-Wettkampf, mit dem Sonderpreis des RSB in der Kategorie „Kreativ mit Corona“ ausgezeichnet. Auch das RSB-Maskottchen „Rheini“ hat seinen Besuch in Reuschenberg angekündigt. -sit