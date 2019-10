Handball : Vikings gewinnen mit einem Kraftakt

Neuss Der Zweitliga-Absteiger schlägt LiT Tribe Germania mit 28:27.

(dm) Mit einem Kraftakt und viel Moral hat der HC Rhein Vikings sein Auswärtsspiel bei LiT Tribe Germania mit 28:27 (12:16) gewonnen und sich damit für die Pleite in der Vorwoche beim Longericher SC direkt rehabilitiert. Dabei sah es jedoch lange Zeit nicht nach einem Erfolg für die Neusser aus. Mitte der ersten Hälfte konnten die Gastgeber davonziehen. Über 7:4 (15.) und 9:5 (17.) setzte sich Germania ab, lag zwischenzeitlich beim 15:8 (25.) deutlich vorne. Bis zur Pause verkürzten die Wikinger auf 16:12. Nach dem Seitenwechsel gelangen dem Team von Trainer Jörg Bohrmann vier Treffer in Folge zum Ausgleich (34.). Von da an blieben die Rheinländer im Spiel, lagen beim 22:23 erstmals in Führung (50.). Das Spiel wog jedoch hin und her. In Unterzahl gelang den Gästen das 26:25. Lukas Becher sorgte mit seinem Treffer zum 27:25 in der Schlussminute für eine beruhigende Zwei-Tore-Führung und sicherte den Auswärtserfolg damit. In der Tabelle verbesserten sich die Wikinger auf den siebten Platz.