Fußball : Mit vielen Tore in die Corona-Pause

Rhein-Kreis Vor der Zwangspause gab es in der ersten Kreispokalrunde noch mal Fußball satt.

Bevor der Spielbetrieb mindestens für den November auch im Fußballkreis Grevenbroich/Neuss ruht, kämpften die A-, B- und C-Ligisten noch um den Einzug in die zweite Runde des Kreispokals. Zwar blieb die 1. Pokalrunde auch nicht von mehreren Spielabsagen verschont, doch in den Partien, die wie geplant stattfinden konnten, wussten einige Mannschaften durchaus zu überraschen.

Da die sieben Bezirksligisten und zwei Landesligisten, die im Fußballkreis fünf kicken, erst in der zweiten Pokalrunde einsteigen müssen, durften die ersten Mannschaften aus der Kreisliga A, B und C die Zweitrundentickets unter sich ausmachen. Der vermeintliche Favoritenstatus nutzte den höherklassigen A-Ligisten in der Gesamtbetrachtung dabei reichlich wenig. Bei den zwölf Aufeinandertreffen gingen die B-Ligisten nämlich genau so oft wie die A-Ligisten als Sieger vom Platz. Am eindrucksvollsten gelang das dem TSV Norf und SV Germania Grefrath. Der TSV gewann bereits am Mittwochabend mit 11:0 – allerdings „nur“ gegen Liga-Konkurrent Hoeningen. Den Grefrathern gelang ein ähnlicher Kantersieg gegen den höherklassigen TuS Hackenbroich. Mit 8:1 bezwang die Mannschaft von Stefan Schiffer den A-Ligisten. Den Grefrathern Enrico Seeger (12., 32., 66.) und Etienne Piehler (10., 35., 57.) gelangen dabei jeweils Dreierpacks.