Kolumne: Fit & Gesund Zeitmanagement leicht gemacht

Im zweiten Schritt führt kein Weg an guter Planung vorbei. Denn wie sagte Benjamin Franklin bereits: „If you fail to plan, you plan to fail.” Das bedeutet auf Deutsch in etwa: „Wenn du daran scheiterst zu planen, planst du zu scheitern.“ Meine klare Empfehlung dafür ist das sogenannte Zeitblock-Management. Dabei nimmt man sich einen Papier- oder Online-Kalender und plant alle Termine in konkreten zeitlichen Blöcken. So wird aus einem Termin um 11 Uhr, ein konkreter Termin von 11 bis 12 Uhr. So erkennt man auf einen Blick, wo eventuell ein freier Zeitblock ist, sollte man sein Training zeitlich verschieben müssen. So notiert man sich dann auch alle Fahrtwege und alle sämtlichen Termine an einem Tag. Auch das Training. Ein effektiver Nebeneffekt ist, dass so das Training wie ein anderer wichtiger Termin behandelt wird und man zweimal darüber nachdenkt, ob man das Training wegen einer spontanen anderen Anfrage ausfallen lässt.