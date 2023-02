NGZ-Sportlerwahl des Jahres 2022 für Rhein-Kreis Neuss Den NGZ-Sportler des Jahres 2022 wählen und Preise gewinnen

Nach einer langen Corona-Pause lässt die NGZ ihre Sportlerwahl des Jahres wieder aufleben. Nachdem voriges Jahr wieder von Januar bis Dezember eine Sportlerin oder ein Sportler des Monats gewählt worden ist, steht ab Donnerstag bereits zum 42. Mal die Jahreswahl auf dem Programm. Zur Wahl stehen die zwölf Monatssieger plus drei Aktive, die eine Wildcard für ihre starken Leistungen im Jahr 2022 erhalten haben. Jedem Monatssieger ist eine Telefonnummer zugeordnet, unter der bis Donnerstag, 2. März (24 Uhr), abgestimmt werden kann. Die Telefonnummer (50 Cent aus allen deutschen Netzen) befinden sich unter dem Foto des jeweiligen Kandidaten. Eine Mehrfachabstimmung ist möglich. Die Kandidaten sind auch im Internet unter www.ngz-online.de im Bereich „Sport im Rhein-Kreis“ zu finden. Unter allen Anrufern, die ihre Adresse angeben, werden attraktive Preise verlost. Einer ist ein Reisegutschein für das Ferienhotel Stockhausen. Im Preis enthalten: Drei Übernachtungen im Doppelzimmer mit Halbpension für zwei Personen. Fernab von Stress und Lärm liegt in idyllischer Lage das familiär geführte Ferien-, Sport- und Wellnesshotel Stockhausen am Ortsrand von Sellinghausen im Sauerland. Zu jeder Jahreszeit bietet das Ferienparadies Sportangebote, Ruhe und Entspannung. Der vor der Haustür liegende Sauerland-Höhenflug wurde als zweitschönster Wanderweg Deutschlands gekürt. Radfahrer können ebenfalls die romantische Gegend erkunden. Zudem gibt’s einen hauseigenen 18-Loch-Golfplatz mit Golfschule. Der Spa-Vitalbereich bietet Massagen, Bäder und Kosmetik.