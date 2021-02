Rhein-Kreis : DTTB bricht die Tischtennis-Saison wegen Corona ab

Rhein-Kreis Außer den Damen der DJK Holzbüttgen in der 3. Liga sind von dem Beschluss auch Herren-Regionalligist TG Neuss, die Zweitvertretung der DJK Holzbüttgen in der Damen-Regionalliga und die Kaarster Oberliga-Herren betroffen.

Für die besten Tischtennis-Teams im Rhein-Kreis Neuss ist die Saison beendet. Das Präsidium des Deutschen Tischtennis-Bundes hat beschlossen, den Mannschaftsbetrieb in den 2. und 3. Bundesligen sowie den Regional- und Oberligen der Damen und Herren wegen der anhaltenden Corona-Pandemie abzubrechen. In einer Presseerklärung des DTTB heißt es dazu: „Die Spielzeit 2020/21 wird in diesen Ligen für ungültig erklärt und damit so behandelt, als hätte sie nicht stattgefunden.“ Der DTTB nannte für den Abbruch mehrere Gründe: Gesundheit der Aktiven und Offiziellen, unklares weiteres Vorgehen im Bundesgebiet, Verfügbarkeit der Hallen, Chancengleichheit und Planungssicherheit für die kommende Saison. Außer den Damen der DJK Holzbüttgen in der 3. Liga sind von dem Beschluss zunächst auch Herren-Regionalligist TG Neuss, die Zweitvertretung der DJK Holzbüttgen in der Damen-Regionalliga und die Kaarster Oberliga-Herren betroffen.