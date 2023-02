Für den Rhein-Kreis Neuss Die NGZ-Sportlerwahl des Jahres ist zurück

Im Jahr 1978 war es, als die NGZ erstmals die Sportlerwahl des Jahres veranstaltete. Seitdem beteiligten sich unzählige Leser und Leserinnen Jahr für Jahr an der Abstimmung und machten sie zu einem unverzichtbaren Teil des sportlichen Geschehens im Rhein-Kreis Neuss. 2019 erfand sich der Klassiker neu und ehrte seine Jahressieger in Zusammenarbeit mit den in Neuss ansässigen Partnern für Sport und Bildung (PSB) erstmals im Rahmen einer großen Charity-Gala. Eine Kooperation, die längerfristig angelegt war, zumal die Veranstaltung bei Aktiven wie Besuchern gleichermaßen auf positive Resonanz stieß. Doch dann kam die Corona-Pandemie mit den hinlänglich bekannten Auswirkungen auf alle Bereiche unserer Gesellschaft. In Sachen Sport ging über Monate so gut wie gar nichts, so dass auch eine Sportlerwahl im Rhein-Kreis keinen Sinn ergab. Doch klar war auch, dass sich ein solcher Klassiker nicht einfach still und heimlich verabschieden darf. Als Anfang 2022 wieder Normalität in den Sport zurückkehrte, ließ die NGZ ihre Monatswahl wieder aufleben. Die zwölf Monatssieger plus drei von der Sportredaktion mit Wildcards ausgestattete Aktive sind ab Donnerstag die Kandidaten und Kandidatinnen für die Jahreswahl 2022. Neu bei der inzwischen 42. Auflage der NGZ-Sportlerwahl des Jahres ist, dass schon zwei Tage nach Ende des Abstimmungszeitraums (Donnerstag, 2. März) das Ergebnis bekanntgegeben wird. Doch das ändert natürlich nichts daran, dass die drei Erstplatzierten eine gebührende Ehrung erfahren. Wobei die NGZ dabei erneut auf die schon 2019 positiv erprobte Zusammenarbeit mit den Partnern für Sport und Bildung setzt. Denn anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens laden sie am 22. März zu einem Jubiläums-Get-Together ins Holiday Inn an der Anton-Kux-Straße ein. Dabei lassen die PSB ihre bewegte Geschichte Revue passieren, es stehen spannende Interviews mit aktiven und ehemaligen Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern auf dem Programm. Ein Rahmen, in den auch die Gewinner der NGZ-Sportlerwahl perfekt hineinpassen.