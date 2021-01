Corona-Krise : Auch der „Tischtennis-Lockdown“ wird verlängert

Rhein-Kreis Im Januar und Februar wird es auf DTTB-Ebene keine Spiele geben. Blockspieltage könnten die Saison noch retten.

Nach jetzigen Planungen sollen sie zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Ziel bleibt es, die im Dezember beschlossene „Einfach-Runde“ zum Abschluss zu bringen. Um dieses Ziel zu erreichen, erwägt der DTTB, Blockspieltage mit mehreren Punktspielen verschiedener Teams an einem Spielort in Betracht zu ziehen. Dabei kann es dann auch vorkommen, dass einzelne Teams mehrere Spiele an einem Wochenende absolvieren müssen. Die Spiele könnten bei einem Verein der Liga, aber auch an einem neutralen Ort stattfinden, sagt der DTTB, der dafür auch schon mögliche Termine genannt hat. So könnten die Blockspieltage am 24./25. April, 1./2. Mai sowie am 8. und 9. Mai durchgeführt werden.Das weitere Vorgehen hängt jetzt von der Entwicklung der Pandemie ab. Der Deutsche Tischtennis-Bund hat sich eine Frist gesetzt und will bis zum 8. März eine Entscheidung treffen, ob die Spielzeit 2020/21 bis zum 9. Mai überhaupt noch ausgetragen werden kann oder die laufende Spielzeit abgebrochen wird.