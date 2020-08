Fußball : Landesliga-Trio schließt Saisonvorbereitung ab

Rhein-Kreis Teutonia Kleinenbroich muss am Freitag in der zweiten Runde des Kreispokals beim SV Schelsen ran.

(sit) Vor dem Start in die Punktspielsaison am 6. September testen die drei Fußball-Landesligisten aus dem Rhein-Kreis noch mal ihre Form. So ist der SC Kapellen am Donnerstagabend (19.30 Uhr) beim Bezirksligisten TSV Bayer Dormagen zu Gast, am Sonntag (15 Uhr) wartet Landesligist VfR Fischeln auf den SCK. Die Holzheimer SG konnte nach der Absage der DJK Novesia für das letzte Vorbereitungsspiel am Sonntag (15 Uhr) auf heimischer Anlage Bezirksligist ASV Mettmann gewinnen. Teutonia Kleinenbroich ist gleich dreimal im Einsatz: Am Donnerstag (19.30 Uhr) daheim gegen die DJK Dilkrath und am Sonntag bei Viktoria Glesch (15 Uhr) stehen Testspiele auf dem Plan. Am Freitag (19.30 Uhr) geht es in der zweiten Runde des Kreispokals zum SV Schelsen.