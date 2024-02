Fußball-Bezirksliga Kampf um den Bezirksliga-Titel

Trotz des misslungenen Starts gibt es in Rommerskirchen gute Nachrichten. Die Personalnot in Lambertz Kader nimmt ab. Kevin Zorn, Toptorschütze Lennart Friedrichs und Kapitän Frederic Leufgen kehren am Sonntag wieder zurück. Daher geht Lambertz auch mit größtem Siegeswillen in die Partie. „Es ist wichtig, dass unser Kader wieder voller ist. Wir bekommen endlich wichtige Leistungsträger zurück“, sagt der Trainer. In Lennart Friedrichs steht der beste Torjäger der SG wieder zur Verfügung. Mit sechs Toren traf er am häufigsten. Seine Abschlussqualitäten sollen die Schwachstellen ausmerzen. „Unsere Defensivarbeit ist nicht unser Problem, hinten gefällt es mir ganz gut. Wir müssen vorne gefährlicher werden, dafür werden Zorn und Friedrichs sehr wichtig sein“, bewertet Lambertz. Jeder Punkt, den die SG nicht holt, das weiß auch Lambertz, könnte am Ende der Saison den Abstieg bedeuten, weshalb sein Team jedes Spiel gewinnen will.