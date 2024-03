25 Jahre Partner des Sports „Sport ist ein Wellental“

Dass es sich lohnt, in Sport und Bildung zu investieren, zeigt der Blick auf die von den PSB in den vergangenen 25 Jahren unterstützten Olympioniken. Einige von ihnen holte der Moderator Benedikt Wagner, als Säbelfechter 2012 und 2021 selbst bei Olympia dabei, an diesem so sportlichen Abend zum Gespräch auf die Bühne. Star-Gast Thomas Rupprath schwamm 2000 (Bronze), 2004 (Silber) und 2008 um Medaillen, Stéphanie Groß vom AC Ückerath schrieb 2004 in Athen sogar Geschichte. Als sie in der griechischen Hauptstadt zum Duell mit Lokalmatadorin Stawroula Zygouri auf die Matte trat, war die damals 29-Jährige die erste Ringerin, die bei Olympischen Sommerspielen um Edelmetall kämpfte. Sie belegte am Ende Rang sieben. Mittlerweile unterrichtet sie am Norbert-Gymnasium Knechtsteden die Fächer Sport und Französisch und ist als Sportkoordinatorin für die duale Karriere ihrer talentierten Schützlinge zuständig.