Erfolgreiches Jahr 2022 Was die Sportler aus dem Rhein-Kreis 2022 geleistet haben

1990 war Walther erstmals in die Organisation des Korschenbroicher Citylaufs eingebunden und hatte seitdem einen großen Anteil an der kontinuierlichen Entwicklung zur teilnehmerstärksten und publikumsträchtigsten Laufveranstaltung am linken Niederrhein. Bei der 32. Auflage im September, der ersten nach der Corona-Pause, übergab der ehemalige Sportamtsleiter der Stadt Korschenbroich symbolisch den Staffelstab an Markus Bresser, der fortan der starke Mann bei dem Laufspektakel sein soll.