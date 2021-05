2. Handball-Bundesliga : Bayer Dormagen gelingt Revanche gegen Fürstenfeldbruck

Benjamin Richter traf sechsmal für Dormagen. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Mit einem stark dezimierten Kader konnten die Dormagener die Hinspielniederlage gegen den Tabellenletzten wiedergutmachen. Am Ausweichspielort in der Leverkusener Ostermann-Arena stand unter dem Strich ein verdienter 30:27-Arbeitssieg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Leverkusen bleibt für die Handballer des TSV Bayer Dormagen ein gutes Pflaster. Ziemlich genau 28 Jahre, nachdem die Dormagener das Hinspiel des Europacup-Finales gegen TK Santander damals noch in der Wilhelm-Dopatka-Halle überraschend mit 24:20 gewonnen hatten, setzten sie sich am Freitagabend in der inzwischen unter Ostermann-Arena firmierenden Sportstätte mit 30:27 (16:15) in der 2. Bundesliga gegen den TuS Fürstenfeldbruck durch. Vom Papier her ein Pflichtsieg, doch weil die Dormagener im Hinspiel gegen den Tabellenletzten eine schmerzliche Niederlage kassiert hatten und personell arg dezimiert in die Partie gingen, war der Respekt groß vor den Bayern. Letztlich reichte aber eine kämpferisch starke, wenn auch glanzlose Vorstellung, um der Favoritenrolle gerecht zu werden.

Den wegen Sicherheitsproblemen mit der Beleuchtungsanlage im TSV-Bayer-Sportcenter nötig gewordenen Umzug nach Leverkusen hatte die Geschäftsstelle der Dormagener gut organisiert, auch die Übertragung des Spiels auf Sportdeutschland.TV klappte nahezu reibungslos. So ging es auch auf dem Feld für die Gastgeber los. Denn obwohl der TuS, wie erwartet, seine extrem offensive Abwehrvariante praktizierte, ging Dormagen beim 2:1 (3.) durch Aron Seesing erstmals in Front und baute diese Führung auch dank einiger starker Paraden von Sven Bartmann kontinuierlich aus. TSV-Coach Dusko Bilanovic hatte seine Mannen offenbar besser eingestellt als im Hinspiel, denn dieses Mal waren sie beweglicher und nutzten immer wieder die Räume in der vorgezogenen Defensive. Als Patrick Hüter in der 23. Minute auf 15:10 erhöhte, sprach alles für eine klare Halbzeitführung. Doch als die Gäste sich in der Defensive zurückzogen, kam plötzlich ein Bruch ins Spiel des TSV. Auch begünstigt von zwei Fehlwürfen von Dormagens Halblinkem Ante Grbavac verkürzte Fürstenfeldbruck auf 15:16. Sehr zum Ärger von Patrick Hüter, der seinen Unmut kurz nach dem Pausenpfiff lautstark kundtat.