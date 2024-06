Fußball Reuschenberg schafft Rückkehr in die A-Liga

Für die Reuschenberger ein ganz besonderer Aufstieg, denn seit dem Abstieg aus der Kreisliga A im Jahr 2002 war ihnen nicht mehr die Rückkehr gelungen. Zwischenzeitlich ging es für sie sogar bis in die Kreisliga C hinunter. Mehrfach waren sie zwar ganz dicht dran, doch der große Coup gelang dann erst am Sonntag in Hackenbroich. Wobei das Gastspiel in dem Dormagener Stadtteil zunächst gar nicht gut begann. Obwohl die Reuschenberger mehr vom Spiel hatten, brachte Marco Heryschek den TuS etwas überraschend mit 1:0 in Front. Dass Marvin Kaden nur wenige Minuten später in der Folge einer Ecke ausgleichen konnte, war dann ein wichtiges Signal für den weiteren Spielverlauf. Nach dem Seitenwechsel waren es zwar die Hackenbroicher, die optisch überlegen waren, doch als schon vieles für eine Verlängerung sprach, führte ein Entlastungsangriff der Reuschenberg zu ihrer Führung. Wegen eines Fouls im Strafraum zeigte Schiedsrichter Patrick Rudolf auf den Elfmeterpunkt. Eine Einladung, die sich Julian Hemmrich nicht entgegen ließ, er schoss zum 2:1 (81.) für die Gäste ein. In der Schlussphase samt satter Nachspielzeit versuchten die Hackenbroicher noch mal alles, doch Marc Bräuer versetzte ihnen mit seinem Tor zum 3:1 (90.+7) den endgültigen K.o. Klar, dass die Sportanlage in Hackenbroich vom Sieger schnell in eine Partyzone verwandelt wurde.