Die Aufsteiger: SC Grimlinghausen Titel als Resultat einer positiven Entwicklung

Weil das Team komplett zusammenbleibt, macht sich Wolla Liebich auch keine größeren Sorgen in Hinblick auf die Saison in der Landesliga, auch wenn es noch keine Neuzugänge gibt: „Natürlich ist das primäre Ziel als Aufsteiger immer der Klassenerhalt. Aber wenn wir kein Verletzungspech haben, können wir uns, denke ich, auch im Mittelfeld einordnen.“ Optimistisch stimmt da das Pokalhalbfinale gegen Landesliga-Primus Rosellen, das nur knapp verloren wurde. „Das war ein Duell auf Augenhöhe und unsere stärkste Leistung“, so Liebich. Nachdem der Aufstieg ausgiebig gefeiert wurde, startet am 10. Juli die Vorbereitung auf die nächste Saison. „Das wird eine andere Hausnummer, aber eine schöne Herausforderung für alle“, sagt der Sportdirektor, der sich besonders auf die Spiele gegen Glehn freut. „Wir haben uns in Grimlinghausen schon seit einigen Jahren die Förderung des Mädchen- und Frauenfußballs auf die Fahne geschrieben und das fruchtet langsam.“