Fußball Respekt vor bärenstarker Landesliga

„Es ist so gekommen, wie wir befürchtet haben. Die Qualität in der Liga ist sehr hoch. Da warten sehr viele anspruchsvolle Aufgaben auf uns“, erklärt Hamid Derakhshan mit Blick Gruppe 1, in die der FVN die Mannschaften aus den drei Bergischen Kreisen Wuppertal, Solingen und Remscheid, aus Düsseldorf, dem Kreis Grevenbroich/Neuss, dem Kreis Mönchengladbach/Viersen sowie dem Kreis Kempen/Krefeld gesteckt hat. In Gruppe 2 sind dagegen alle Mannschaften gelandet, die in den nördlich gelegenen Fußballkreisen beheimatet sind. Damit auch die beiden abgeschlagenen Oberliga-Absteiger FC Kray und FSV Duisburg, die davor platzierten MSV Düsseldorf, 1. FC Monheim, SC Cronenberg und TuRU Düsseldorf tragen dagegen dazu bei, dass Gruppe 1 als so stark angesehen wird. „Dass ein Verein wie Monheim mit seiner tollen Infrastruktur jetzt in der Landesliga spielt, ist eigentlich unvorstellbar“, sagt Derakhshan, der davon ausgeht, dass alle Absteiger die Ambitionen haben, sofort wieder in die Oberliga zurückzukehren. Aber auch die restliche Konkurrenz schätzt er sehr stark ein, wobei er die Aufsteiger Jüchen, Mettmann und Dilkrath explizit einschließt. Die Jüchener haben nach ihrem souveränen Meistertitel zum Beispiel Holzheims Toptorjäger Yannick Joosten verpflichtet und die in der Gemeinde Schwalmtal beheimateten Dilkrather haben in René Jansen einen Stürmer in ihren Reihen, der mit 30 Toren und 14 Assists in der vergangenen Saison ein fettes Ausrufezeichen setzte. „Das wird eine harte Saison für alle. Ich sehe keine Mannschaft, die von vornherein gegen den Abstieg spielt“, sagt der HSG-Coach, der kürzlich in Gestalt von Offensivallrounder Dennis Höfling (19) vom BV Wevelinghoven den bereits elften Zugang begrüßen durfte. Die Holzheimer stellen ihren Kader angesichts der deutlich höheren Anzahl an Spielen bewusst noch breiter auf als vergangene Saison.