Handball-Regionalliga Reserven-Duell: Dormagen empfängt den Bergischen HC

„Bereits am Montag haben wir die Niederlage in Essen per Videoanalyse besprochen“, so Berger mit Blick auf die jüngste Niederlage. „Von der Mannschaft erwarte ich jetzt eine Reaktion, dafür müssen wir im Rückraum aber wieder ein normales Level erreichen. Der BHC spielt in der Abwehr verschiedene Systeme, worauf wir Antworten parat haben müssen.“ Hinter den Einsätzen von Luca Rügenberg und Jannis Beckers, die beide in dieser Woche noch nicht trainieren konnten, steht ein größeres Fragezeichen.