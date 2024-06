Fußball-Relegation Reserve von Holzheim holt sich den Aufstieg im Nachsitzen

In der Landesliga ging die Saison für Kapellen, Holzheim und Jüchen zwar nicht in die Verlängerung, worüber sich insbesondere der SCK nach der knapp verpassten Vizemeisterschaft ärgerte, doch nun steht fest, dass sie es weiter mit Fortuna Dilkrath zu tun bekommen. Die Truppe aus Schwalmtal verlor zwar am Sonntag das entscheidende Spiel der Abstiegsrelegation bei der SGE Bedburg-Hau mit 1:2, da sie aber das Hinspiel mit 3:1 gewonnen hatte, ist der Klassenverbleib perfekt.