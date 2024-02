Handball-Regionalliga Reserve von Dormagen vor Topspiel gegen Bonn

„Da hätte wohl niemand drauf gewettet, dass beide Mannschaften am 18. Spieltag so weit oben stehen würden“, so der Dormagener Trainer Martin Berger. „Wir freuen uns auf alle Fälle auf dieses Spiel und vielleicht lockt die Tabellensituation noch ein paar Zuschauer mehr in die Halle.“ Das Hinspiel verloren die Gastgeber in Bonn knapp mit 31:32 und hatten kurz vor vor Ende sogar noch die Chance auf den Ausgleich. Doch als sie einen Tempogegenstoß liefen, wurde dieser aus unerfindlichen Gründen zurückgepfiffen. Berger: „Im Nachhinein betrachtend hat Bonn dennoch verdient gewonnen, weil sie letztlich cleverer waren.“ Die Stärken der ehemaligen Bundeshauptstädter ist die mannschaftliche Geschlossenheit und die Tatsache, auf jeder Position stark besetzt zu sein, was sie dann auch schwerer ausrechenbar macht. Sie haben nicht den einen Topspieler, was auch die Tatsache belegt, dass vom momentanen Tabellenführer kein Akteur unter den Top Fünf der Torschützenliste zu finden ist, dafür aber immerhin drei Spieler unter den besten 20.