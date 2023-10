Handball-Regionalliga Reserve von Dormagen verliert unglücklich in Gummersbach

Mit ihrem schnellen Spiel kamen sie immer wieder zum Erfolg und auch die kompakte Abwehr wusste zu überzeugen. Zwar konnten sie sich nicht entscheidend absetzen, gingen jedoch mit einer verdienten Ein-Tore-Führung in die Pause. Nach dem Wechsel änderte sich zunächst nicht viel, Gelpe baute einen enormen Druck auf, konnte die Bayer-Truppe jedoch nicht aus dem Rhythmus bringen, was der Zwischenstand von 25:21 in der 49. Minute eindrucksvoll belegt. In der sogenannten Crunch-Time erwies sich der HC allerdings als das clevere Team. Zwar lagen die Gäste drei Minuten vor dem Abpfiff noch mit 28:26 in Front, konnten diesen Vorsprung aber nicht ins Ziel bringen. In den letzten sieben Angriffen leisteten sie sich fünf technische Fehler und einen Fehlwurf, nur ein Angriff konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Berger: „Wir haben das heute über weite Strecken sehr gut gemacht. Am Ende war Gellep einfach abgeklärter. Wie schon nach den Spielen gegen Bonn und Mönchengladbach müssen wir daraus lernen, aber wir sind zumindest in der Lage, gegen jeden Gegner bis in die Schlussphase mithalten zu können. Einen besonders guten Tag hatte heute Robin Kremp, der zahlreiche tolle Aktionen hatte und nicht nur als Torschütze glänzte.“