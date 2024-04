Handball-Regionalliga Reserve von Dormagen siegt knapp und bleibt TVK auf den Fersen

So blieb es dann bis in die Schlusssekunden spannend. Beim Zwischenstand von 39:38 parierte Lennard Kull, der in der zweiten Halbzeit mit zahlreichen Paraden einer der Garanten für den Erfolg war, einen Wurf des BHC und als Moritz Kasper dann 14 Sekunden vor dem Abpfiff noch einmal erfolgreich war, hatten die Gäste ihr Ziel erreicht. „Es war das erwartet schwere Spiel“, betonte der Dormagener Trainer Martin Berger nach dem Schlusspfiff. „Dabei hat es uns der BHC sehr, sehr schwer gemacht. Und erstmals in dieser Saison hatten wir nicht das bessere Tempospiel und da werde ich meine Jungs für die letzten drei Spiele in die Pflicht nehmen. Letztlich haben wir meines Erachtens verdient gewonnen, auch weil wir die besseren Joker hatten. Wie Luca Rügenberg, der immer wieder für Kurzeinsätze zur Verfügung stand und mit starken 1:1-Aktionen kaum zu stoppen war. Würde der BHC ständig so performen, würden sie ganz sicher nicht um den Klassenerhalt kämpfen.“ Ein Sonderlob erhielt nach dem knappen Sieg Janis Beckers, der durch seine Defensivleistung herausstach.