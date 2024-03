Handball-Regionalliga TSV-Reserve hat das Go vom Verein in Sachen Aufstieg

Interessant: Die Dormagener wollen so lange wie möglich ihre Chancen auf den Aufstieg wahren, obwohl die Erstvertretung aktuell in der 2. Liga spielt. Grundvoraussetzung ist zunächst, die eigenen Aufgaben zu erfüllen und dann auf einen TVK-Ausrutscher zu warten, der nur einen Punkt abgeben muss, damit der TSV vorbeizieht, denn er hat den besseren direkten Vergleich, der bei Punktgleichheit zählt. Berger: „Wir befinden uns in der Rolle des Jägers und Korschenbroich hat alles selber in der Hand. Aber vielleicht schaffen wir ja das kleine Wunder und steigen in die Dritte Liga auf. Wir haben alle Möglichkeiten aufzusteigen und auch das Go vom Verein. Für die jungen Leute würde mich das wahnsinnig freuen, denn dann haben sie noch bessere Perspektiven und müssen sich mit noch stärkeren Gegnern messen.“