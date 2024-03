Handball-Regionalliga Reserve von Dormagen beißt sich mit Sieg in Aachen oben fest

Die Partie in der Kaiserstadt war über die gesamte Spielzeit von einem enorm hohen Tempo geprägt, wobei es die Gäste waren, die im ersten Spielabschnitt deutlich den Ton angaben. Das änderte sich jedoch zu Beginn der zweiten Hälfte, denn gleich am Anfang kassierte Bayer eine Zeitstrafe und bis zur 40. Minute kamen noch zwei weitere hinzu. „In dieser Phase konnten wir dann kein Tempo spielen, im Gegensatz zu Aachen“, so Martin Berger. Die Hausherren spielten mit schneller Mitte und liefen, immer wenn sich die Möglichkeit ergab, sofort Tempogegenstöße, was die Gäste aus Dormagen doch vor einige Probleme stellte. In den letzten zehn Minuten der Partie glänzten dann beim TSV Bayer immer wieder Moritz Casper und Luca Rügenberg mit starken 1:1-Aktionen, in deren Folge es ihnen oft gelang, den Ball stark auf die dann freistehenden Außenspieler zu passen.