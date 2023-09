Handbvall-Regionalliga Reserve von Bayer Dormagen steht Aufsteiger-Duell

Allerdings mussten sich auch beide am vergangenen Wochenende knapp geschlagen geben, der TSV verlor das Spitzenspiel beim verlustpunktfreien Tabellenführer aus Bonn mit 31:32 und die die Gäste mussten sich Refrath/Hand mit 22:23 beugen. „Mönchengladbach kann auf eine sehr gut aufgestellte Truppe zurückgreifen. Das Team ist erwachsen, mit einigen alten Hasen auch sehr erfahren und hat diese Saison auch schon für Furore gesorgt“, hat Berger in Erfahrung gebracht. Dabei hoffen die Dormagene auf ihre Heimstärke, denn zu Hause haben sie eine blütenweiße Weste. Die Stärke des Gegners liegt eindeutig in der Abwehr und so wird es besonders wichtig werden, über Tempo zu den sogenannten einfachen Treffern zu gelangen. „Ich hoffe, wir können die zuletzt guten Leistungen bestätigen und glaube, es wird ein ausgeglichenes Spiel. Mönchengladbach ist ja nicht sehr weit entfernt, daher rechne ich, wie gegen Korschenbroich, auch mit einigen Gäste-Fans, die für eine gute Stimmung in der Halle sorgen werden.“ Wegen der engen Verbindung mit der A-Jugend und der Zweitliga-Truppe wird sich bei den Hausherren erst kurzfristig entscheiden, welcher Kader zur Verfügung steht.