Handball-Regionalliga Reserve von Bayer Dormagen reist zum Spitzenspiel nach Bonn

Die Hausherren waren dreimal ganz knapp erfolgreich, erst am vorigen Wochenende fuhren sie in Refrath einen absolut überzeugenden Sieg ein. Obwohl sie zur Pause noch mit 12:13 im Hintertreffen gelegen hatten, gingen sie nach einer enormen Leistungssteigerung in der Abwehr mit 25:16 als Sieger vom Parkett. „Nur drei Gegentore in einer Halbzeit zu kassieren, ist ein absoluter Wahnsinn und wohl nur sehr schwer zu toppen", glaubt der Dormagener Trainer Martin Berger. Wie immer wird sich erst sehr kurzfristig entscheiden, mit welchem Kader die Gäste antreten werden. An diesem Wochenende ist es besonders schwierig, weil die A-Jugend und die erste Mannschaft zeitgleich gefordert sind. Spielpraxis sammeln wird in der Reserve wohl der lange verletzte Luis Pauli. „Wir sind uns noch nicht im Klaren darüber, mit welcher Spieler- und Trainerkonstellation wir in Bonn antreten werden. Es wird definitiv ein sehr schweres Auswärtsspiel werden, worauf wir uns aber sehr freuen. Beide Teams haben sich an diesem fünften Spieltag das Spitzenspiel auch verdient."