Handball-Regionaliga Reserve von Bayer Dormagen benötigt noch Zeit

Zu Beginn der zweiten Hälfte dann sofort der Anschlusstreffer zum 14:16, man wieder absolut auf Schlagdistanz. Urplötzlich riss der Faden erneut und die Fehlerproduktion nahm wieder Fahrt, was die Hausherren gnadenlos ausnutzten, um ihren Vorsprung Tor um Tor auszubauen. Im weiteren Spielverlauf konnten sich die Oberbergischen damit begnügen, ihren sicheren Vorsprung zu verwalten, ohne das Dormagen nochmals die Chance gehabt hätte, der Begegnung eine Wende zu geben. Bergers Fazit: „Wir haben einfach zu viele individuelle Fehler gemacht und daher auch eine absolut verdiente Niederlage einstecken müssen.“ Was ihn wohl noch nachdenklicher macht, war die Tatsache, dass es gegenüber den letzten Testspielen der Vorbereitung keinen Fortschritt gab. „Vom Einsatzwillen her kann und will ich den Jungs absolut keinen Vorwurf machen“, betont er. „Sie haben sich über die gesamte Spielzeit reingehangen. Wir sind leider noch nicht so weit und benötigen, wie im Vorfeld bereits angekündigt, noch Zeit, um zu wachsen und die werden wir der Mannschaft auch geben.“