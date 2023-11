Handball-Regionalliga Reserve von Bayer Dormagen kämpft gegen Auswärtsprobleme an

Ein schwerer Brocken erwartet den Handball-Regionalligisten Bayer Dormagen II, wenn er am Samstagabend beim Tabellenzweiten HC Weiden gastiert. Die Hausherren gelten als ein sehr heimstarkes Team, was nicht zuletzt an den zahlreichen Fans liegt, die sie stets lautstark unterstützen. Dagegen wusste Dormagen in den jüngsten Auswärtsspielen nicht immer zu überzeugen, wie vor zwei Wochen bei der 31:35-Niederlage in Essen.