Handball-Regionalliga Reserve von Bayer Dormagen hat etwas gutzumachen

„In der Zwischenzeit haben wir etwas mehr Erfahrung sammeln können“, so der Dormagener Trainer Martin Berger. „Dennoch wird es eine sehr schwere Aufgabe und wir müssen den Rückraum besser in den Griff bekommen. Insbesondere Florian Mayer konnten wir nicht stoppen und hier muss unser Augenmerk liegen.“ Mayer liegt in der Torschützenliste der Regionalliga auf dem zweiten Platz und erzielte im Hinspiel gegen Dormagen satte elf Tore. „Wir wollen auch wieder mehr aus uns heraus holen, denn wenn wir nicht mindestens 100 Prozent geben, dann sind wir keine Spitzenmannschaft, was uns zuletzt aufgezeigt wurde.“